Токаев призвал казахстанцев стремиться к передовым знаниям и новым технологиям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в честь Нового года призвал казахстанцев стремиться к передовым знаниям и новым технологиям, сообщает Zakon.kz. Текст обращения опубликовала Акорда.

Мы с надеждой встречаем каждый новый день, ждем от каждого нового года только хорошее. Сбудутся ли наши мечты, реализуются ли наши планы, зависит только от нас самих. Самое главное, мы должны ценить согласие, мир и стабильность в стране. Единство возвышает дух народа. Как говорил великий Абай, единство должно быть в умах. Нам необходимо беречь единство и упорно трудиться во имя сохранения государственности и процветания нашей священной Родины.

Чтобы стать развитой страной, мы должны стремиться к передовым знаниям и новым технологиям, в том числе осваивать искусственный интеллект. Важно заботиться друг о друге, почитать старших, уважать младших. Особое внимание следует уделять воспитанию детей, показывая им хороший пример.

Поколение Независимости, воплощающее в себе лучшие качества, уже добивается больших успехов в искусстве, спорте, науке, бизнесе. Мы гордимся тем, что они стали такими деятельными и ответственными гражданами. Будущее Казахстана – в руках патриотичной, образованной, трудолюбивой молодежи. Я верю в созидательную силу подрастающего поколения!

Мы должны построить государство, которое устремлено в будущее и идет только вперед. Вместе мы покорим любые высоты. Главное, чтобы в нашей стране всегда были мир и спокойствие!

До Нового года остались считанные мгновения. Пусть грядущий год станет для всех нас годом больших свершений!

От чистого сердца желаю каждому гражданину нашей страны и всем жителям Казахстана радости и счастья!

Мои особые поздравления всем, кто по долгу службы встречает Новый год не дома. Выражаю вам искреннюю благодарность за честный и добросовестный труд.

Пусть Новый год принесет счастье и радость каждой семье, каждому гражданину!

Пусть будет в добром здравии наше старшее поколение и сбываются мечты детей! Желаю всем успехов и новых достижений!

Пусть в веках звучит наш славный гимн, пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг!

С Новым годом, уважаемые друзья!