Димаш исполнил гимн в новогоднюю ночь – видео
Фото: скриншот с видео
Полное видео телеканала Jibek Joly с исполнением гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном опубликовали в сети, сообщает Zakon.kz.
В новогоднюю ночь знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в стенах Акорды. Аккомпанировал певцу симфонический оркестр.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым, 2024 годом.
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