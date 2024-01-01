Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Димаш исполнил гимн в новогоднюю ночь – видео

Димаш исполнил гимн в новогоднюю ночь – видео Фото: скриншот с видео
Полное видео телеканала Jibek Joly с исполнением гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном опубликовали в сети, сообщает Zakon.kz.

В новогоднюю ночь знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в стенах Акорды. Аккомпанировал певцу симфонический оркестр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым, 2024 годом.


Читайте также

обращение
Токаев призвал казахстанцев стремиться к передовым знаниям и новым технологиям
обращение
Токаев высказался о грядущих в 2024 году Всемирных играх кочевников
обращение
Токаев назвал истинными героями нашего времени педагогов, медиков и людей труда
Айсулу Омарова
Астана Кудайберген Димаш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
президент РК
Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: