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События

Известный пианист исполнил гимн Казахстана в живописном саду Акорды

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 19:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Телерадиокомплекс президента в Акорде снял уникальное исполнение гимна Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Это видео открыло новогоднюю часть эфира телеканала Jibek Joly.

На кадрах пианист Темирлан Бейсенбай, известный под сценическим именем Ratovich, исполнил гимн на фортепиано в живописном саду Акорды. Под аккорды фортепиано зазвучала мелодия, дорогая каждому казахстанцу, на фоне праздничной резиденции президента.

Продолжил проект грандиозный перформанс в центральном парадном холле Акорды. Под руководством Динары Тлендиевой оркестр народных инструментов "Отырар сазы" и симфонический оркестр "Астана опера" исполнили гимн с аккомпанементом домбры, придав произведению национальный колорит.

Ранее праздничный салют на фоне Акорды попал в объектив популярного фотографа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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