Казахстан возглавил ОДКБ

Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности перешло к Казахстану с 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На состоявшемся 23 ноября минувшего года заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проходило в расширенном составе в Минске, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритетные вопросы в сотрудничестве стран-членов Организации.

Первое – сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности.

Второе – взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По словам президента, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов.

Третье – развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

Четвертое – противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Пятое – борьба с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью.

Шестое – углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Так, по словам главы государства, во главу угла следует поставить отработку практического взаимодействия. Необходимо повышать уровень готовности и оперативности спасательных формирований. Также будет развиваться сотрудничества в рамках координационного совета ОДКБ по чрезвычайным ситуациям.

Седьмое – противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.

Накануне во время новогоднего обращения к казахстанцам Токаев назвал уходящий год годом больших достижений и непростых испытаний. Президент также назвал истинными героями нашего времени педагогов, медиков и людей труда.

