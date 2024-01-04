В Аграрном университете Алматы рассказали подробности о хищениях

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете рассказали подробности о хищениях, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КазНАИУ, данные факты хищения бюджетных средств в рамках осуществления государственных закупок в университете совершены в 2020 году.

"Университетом в 2020 году заключены договора государственных закупок с ТОО "Ai-Tall" (по покупке "селитра амиачная" на сумму 5,8 млн тенге), ТОО "КемалханСтройЭлит" (по покупке и доставке "аммофос" на сумму 15,8 млн. тенге) и ТОО "КазТрайдСнаб" (по покупке и доставке семян "сахарная кукуруза" на сумму 22 млн. тенге)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по вышеуказанным договорам установили факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработки мест посева. Согласно заключению ТОО "ДарМирАудит", работниками университета государству причинен ущерб в размере 43,8 миллиона тенге.

"Университет имеет ряд нежилых коммерческих помещений (магазины, столовые и др.), которые сдают в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода. Так, в период с 2012 по 2022 год ИП "Дана" последовательно арендовало коммерческие помещения (для магазина), при этом ежемесячная арендная плата передавалась бывшему работнику университета наличными деньгами и мобильными переводами, однако на расчетный счет университета не вносилась", – говорится в сообщении.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 3 п. 1 УК РК и ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК.

В университете отметили, что новым руководством университета с 2023 года принимаются все необходимые меры по возврату незаконно выведенных активов, в том числе, общежитий и учебных аудиторий вуза, о чем соответствующая информация неоднократно освещалось в СМИ.

Ранее в прокуратуре Алматы сообщили, что в Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств.