Осуждено должностное лицо Казахского аграрного университета

Прокуратурой Алматы окончено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств Казахского национального аграрного исследовательского университета (КазНАИУ) путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе надзорного органа, распространенном 16 октября 2024 года.

"Приговором Медеуского районного суда №2 директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" университета признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК, и приговорен к семи годам лишения свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме". Прокуратура Алматы

Приговор вступил в законную силу.

"Ранее по поручению Генеральной прокуратуры проведена проверка в деятельности университета, где установлено, что в 2020 году университетом заключено три договора о государственных закупках на приобретение семян сахарной кукурузы, минерального удобрения "аммофос" и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге. Проверка показала, что вышеуказанные товары фактически не поставлялись, денежные средства были обналичены", – напомнили в прокуратуре Алматы.

4 января 2024 года в Казахском национальном аграрном исследовательском университете рассказали подробности о хищениях на 43,8 млн тенге.