Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Миллионные хищения выявили в национальном университете Казахстана

Миллионные хищения выявлены в национальном университете Казахстана Фото: Zakon.kz
В Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева. Об этом сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

По данным надзорного органа, причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге.

"Расследование проводится Управлением досудебного расследования прокуратуры Алматы".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В другом случае установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.

"Досудебное расследование поручено Управлению полиции Медеуского района".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В пресс-службе прокуратуры Алматы 19 декабря 2023 года заявили, что сотрудники ведомства провели проверку АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" и выявили крупное хищение бюджетных средств. По предварительным данным, был установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма.

Читайте также

экс-глава аэропорта Алматы
Бывшего президента аэропорта Алматы приговорили к восьми годам тюрьмы
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
в Актау задержали хулигана
Душил и наносил удары: подозреваемого в нападении на жительницу Актау задержали полицейские
Анастасия Московчук
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: