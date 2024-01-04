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Душил и наносил удары: подозреваемого в нападении на жительницу Актау задержали полицейские

в Актау задержали хулигана Фото: gov.kz
Жительница Актау стала жертвой нападения незнакомца 3 января в 32 микрорайоне на пустыре возле 25 дома. Полицейские Мангистауской области задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области, предполагаемый нападающий задержан, в настоящее время ведутся следственные работы.

Об инциденте сообщила сестра пострадавшей.

"Моя сестренка шла пешком на работу в 34 микрорайон. Он напал на нее сзади, душил и наносил удары, она кричала изо всех сил и звала на помощь".

Более всего жительницу Актау удивил тот факт, что никто из окружающих даже не попробовал оказать помощь, хотя, по ее словам, были свидетели происшествия.


"Никто, ни один мужчина из тех, что стояли у дома и "грели" свои машины, ни один не пришел на помощь, и даже не оглянулся. Позор вам, мужики! Когда этот маньяк начал ее душить и она начала сопротивляться, один мужчина проходил мимо, он даже не оглянулся и даже не посмотрел, не встал на защиту моей сестренки! Никто не пришел на помощь! Хотя там были мужчины!" – написано в сообщении.

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