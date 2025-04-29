Большая стирка: жительницу Актау наказали за белье у подъезда

Полицейские Актау наказали жительницу дома № 8 микрорайона 32Б за развешанное у подъезда белье, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы городского Департамента полиции, в отношении женщины составлен протокол по статье 505 КоАП РК. Это нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

Данная статья предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге.

История с бельем получила огласку после того, как накануне в соцсетях появилось видео, в котором входная группа подъезда была вся увешана постиранной одеждой. Среди одежды находилось даже женское нижнее белье.

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