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Большая стирка: жительницу Актау наказали за белье у подъезда

В Актау женщина развешала белье у подъезда, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 08:04 Фото: pixabay
Полицейские Актау наказали жительницу дома № 8 микрорайона 32Б за развешанное у подъезда белье, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы городского Департамента полиции, в отношении женщины составлен протокол по статье 505 КоАП РК. Это нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

Данная статья предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге.

История с бельем получила огласку после того, как накануне в соцсетях появилось видео, в котором входная группа подъезда была вся увешана постиранной одеждой. Среди одежды находилось даже женское нижнее белье.

Тем временем жители Костанайской области пересылают друг другу фейк о пенсионерах.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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