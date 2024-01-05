"Кантар" – спланированная попытка госпереворота с целью захвата власти

Новый документальный фильм о трагических январских событиях 2022 года показали телеканалы. В фильме по дням и по часам представлено, как развивались события на улицах казахстанских городов, как и когда принимались ключевые решения, каким образом был преодолен кризис, сообщает Zakon.kz.

В новом документальном фильме показаны эксклюзивные документы, фото- и видеоматериалы событий январской трагедии. Зрителям была представлена полная картина произошедшего в январские дни 2022 года.

Как отмечено в документальном фильме, в 11 регионах страны были организованы митинги. Одновременно в этих областях и городах мирные социальные протесты превращались в погромы с экстремистскими требованиями свергнуть государственную власть. Режиссура заговорщиков была направлена на разжигание конфликта.

Документальный фильм раскрывает сценарий заговорщиков, который предполагал четыре волны развития событий.

Первая волна. Мирные митинги.

Реализована 1-3 января (в ряде регионов страны).

Цель – вывести народ на улицы, чтобы внедрить в толпу своих провокаторов, боевиков.

Вторая волна. Беспорядки, погромы, поджоги.

Реализована 4-5 января (частично в ряде регионов, полностью – в Алматы).

Цель – создание атмосферы хаоса и беспорядка, на волне мародерства захватить оружейные магазины, создание баррикад из сожженных автомобилей.

Третья волна. Захват зданий: административных, силовых структур, СМИ, транспортных (аэропорт) и информационных (СМИ, телевышка) коммуникаций. Захват заложников, публичное насилие над представителями власти.

Реализована 5-6 января (частично в Алматы).

Цель – посеять страх и панику среди населения, показать беспомощность законных властей, одновременно символически демонстрируя свой контроль над акиматами, полицией, СМИ, аэропортами и т.д.

Четвертая волна. Сирийский сценарий.

Не реализован.

Подъем "спящих" ячеек радикалов. Привлечение иностранных боевиков. Цель – создание отдельных бандитских и террористических анклавов по стране. Захват власти в отдельных регионах.

Қантар всколыхнул всю страну, этот период вошел в историю как заранее тщательно спланированная попытка масштабного государственного переворота с целью захвата власти.

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4 января 2024 года политолог Марат Шибутов представил свой доклад "Алматинская трагедия: два года спустя". В презентации приняли участие известные журналисты и эксперты.

