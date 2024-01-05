Появилась информация о задержании турецкого топ-менеджера аэропорта Алматы
Сведения о задержании турецкого топ-менеджера аэропорта Алматы появились в социальных сетях и СМИ. В распространяемой информации отмечалось, что в аэропорту Алматы проводили обыски по делу о наркотиках, а заместитель руководителя административного управления международного аэропорта Алматы Уфук Серт был задержан.
В аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию, заявив, что сотрудники аэропорта сотрудничают со следствием по делу о задержании турецкого топ-менеджера Уфука Серта. Однако в пресс-службе воздушной гавани отрицают задержание Серта.
"На данный момент АО "Международный аэропорт Алматы" сотрудничает с уполномоченными органами в рамках ведущегося расследования. По окончании расследования будет предоставлена информация. Также проводится внутреннее расследование. Уфук не задержан. Информация не соответствует действительности", – прокомментировали ситуацию в аэропорту Алматы.
4 января стало известно о приговоре в отношении экс-президента Аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова за хищения. Ему дали 8 лет лишения свободы. Подробности приговора читайте здесь.