Появилась информация о задержании турецкого топ-менеджера аэропорта Алматы

В СМИ и соцсетях появилась информация о задержании заместителя руководителя административного управления международного аэропорта Алматы Уфука Серта. В свою очередь в аэропорту Алматы заявили, что сотрудничают со следствием, но Уфук Серт не задержан, сообщает Zakon.kz.

Сведения о задержании турецкого топ-менеджера аэропорта Алматы появились в социальных сетях и СМИ. В распространяемой информации отмечалось, что в аэропорту Алматы проводили обыски по делу о наркотиках, а заместитель руководителя административного управления международного аэропорта Алматы Уфук Серт был задержан.

В аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию, заявив, что сотрудники аэропорта сотрудничают со следствием по делу о задержании турецкого топ-менеджера Уфука Серта. Однако в пресс-службе воздушной гавани отрицают задержание Серта.

"На данный момент АО "Международный аэропорт Алматы" сотрудничает с уполномоченными органами в рамках ведущегося расследования. По окончании расследования будет предоставлена информация. Также проводится внутреннее расследование. Уфук не задержан. Информация не соответствует действительности", – прокомментировали ситуацию в аэропорту Алматы.

4 января стало известно о приговоре в отношении экс-президента Аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова за хищения. Ему дали 8 лет лишения свободы. Подробности приговора читайте здесь.