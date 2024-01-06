Уголовное расследование в аэропорту Алматы: что известно о турецком топ-менеджере

Уфук Серт – вице-президент – заместитель руководителя административного управления международного аэропорта Алматы. 5 января 2024 года появилась информация о его задержании. Что о нем известно - в материале Zakon.kz.

В открытых источниках, в том числе на сайте международного аэропорта Алматы, нет данных о биографии Уфука Серта. Однако, по неподтвержденным данным, Уфук Серт родился в 1977 году – является гражданином Турции.

Судя по пресс-релизу, опубликованному в июне 2023 года, Уфук Серт вместе с руководящим составом воздушной гавани встречался с министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым.

Тогда стороны обсуждали вопросы о возведении нового международного терминала и иных инфраструктурных объектов международного аэропорта Алматы, а также возмещения поставок авиатоплива.

"Будут наращены грузоперевозки в рамках проекта по развитию регионального транспортно-логистического хаба на базе аэропорта, улучшены услуги и сервис для клиентов, развиваться коммерческая и иная инфраструктура. Будут созданы новые постоянные рабочие места и дан импульс развитию местного малого и среднего бизнеса. В завершении встречи Ерулан Жамаубаев поблагодарил Альп Эр Тунга Эрсой, Фатих Омюр и Серт Уфук за встречу, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном 3 июня 2023 года.

В некоторых Telegram-каналах Уфука Серта связывают с движением FETO Фетхуллаха Гюллена.

Фото: t.me/fund_anticorr

В июне 2022 года глава парламента Турции призывал тюркские страны противодействовать FETO, заявив, что организация искажает традиционные ценности этих государств и представляет угрозу для молодежи.

"Она считается организацией, служащей интересам разведки некоторых крупных стран. К сожалению, ее представители продолжают работать в дружественным нам государствах. Это террористическое объединение несет угрозу не только для Турции, это опасность для социального строя и демократии в тех странах, где оно пребывает. Гюлленовцы скрывают лица за масками, работая в сфере образования, религии и гражданском секторе, но делают свою работу. Мы вместе должны противодействовать им. Мы решительно продолжим борьбу, пока в мире не останется ни одного гюлленовеца", — заявлял в 2022 году тогдашний спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.



29 декабря 2023 года стало известно, что представители руководства аэропорта Алматы из Турции покинули свои посты. В официальных сообщениях имя Уфука Серта нигде не фигурировало, указывалось лишь то, что двое старших менеджеров-экспатов прекратили свою работу в Международном аэропорту Алматы. Должности оставили старший вице-президент аэропорта Йеткин Четин Пакер и старший вице-президент Фатих Омюр.

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Уже через неделю, 6 января 2024 года, в СМИ и соцсетях появилась информация о задержании заместителя руководителя административного управления международного аэропорта Алматы Уфука Серта. В свою очередь в аэропорту Алматы заявили, что сотрудничают со следствием, но Уфук Серт не задержан.