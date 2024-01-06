Пожарные Павлодарской области вынесли 50-литровый газовый баллон из горящего гаража

Фото: ДЧС Павлодарской области

6 января около 9 утра в селе Коянды изнутри горел гараж. Пожарным пришлось из охваченного пламенем помещения выносить газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

На территории частного дома горел пристроенный к дому гараж из шлакоблока на площади 15 м².

Огнеборцы ликвидировали пожар, из гаража извлечен газовый баллон объемом 50 литров. Ликвидировать пожар удалось примерно за 40 минут. Ущерб и причины устанавливаются.

Жительница поселка поблагодарила пожарных, которые героически вынесли баллон, и пожелала здоровья, благополучия. Читайте также Метель, гололед и туман: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 7 января

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