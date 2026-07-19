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Происшествия

50-литровый газовый баллон вынесли пожарные из горящего дома в Костанае

пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:41 Фото: скриншот видео
Спасатели Костаная предотвратили угрозу при пожаре, вынеся газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС 19 июля 2026 года, на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в одном из дачных обществ Костаная. Горели мансардный жилой дом и дачный домик. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В целях безопасности спасатели вынесли из зоны пожара четыре газовых баллона объемом 27 литров и один газовый баллон объемом 50 литров".

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Утром 16 июля в Астане в районе Байконыр прогремел взрыв в результате разгерметизации композитного газового баллона объемом 50 литров.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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