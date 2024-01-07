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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении православных отметил, что праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости, сообщает Zakon.kz

Токаев также отметил, что Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим.


"Как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия. Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны. Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности".Глава государства

"Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – пожелал президент.

Ранее сообщалось, что накануне поздно вечером во всех храмах Казахстана начались рождественские богослужения. В Алматы в Вознесенском кафедральном соборе праздничную литургию возглавил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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