Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым

Утром 7 января глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым, сообщает Zakon.kz.

Со слов Токаева, этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему.

Фото: Zakon.kz

"Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии". Касым-Жомарт Токаев

Фото: Zakon.kz

"Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", – говорится в поздравлении.

Фото: Zakon.kz

Принципы единства, солидарности, взаимопомощи – это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса.

"От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов! Пусть в каждом доме царит благополучие!" Касым-Жомарт Токаев

Фото: Zakon.kz

Часами ранее торжественное богослужение прошло в разных городах Казахстана.