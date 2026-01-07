#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым

Рождество Христово, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 08:00
Утром 7 января глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым, сообщает Zakon.kz.

Со слов Токаева, этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему.

Фото: Zakon.kz

"Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии".Касым-Жомарт Токаев

Фото: Zakon.kz

"Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", – говорится в поздравлении.

Фото: Zakon.kz

Принципы единства, солидарности, взаимопомощи – это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса.

"От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов! Пусть в каждом доме царит благополучие!"Касым-Жомарт Токаев

Фото: Zakon.kz

Часами ранее торжественное богослужение прошло в разных городах Казахстана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
