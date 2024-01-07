Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с уверенной победой на турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своем Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений", – говорится в сообщении.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) обыграла в финале турнира WTA 500 белорусскую спортсменку Арину Соболенко (2-е место).
Первый сет завершился со счетом 6:0 и длился 25 минут, второй сет – 6:3. На турнире в Брисбене Рыбакина отдала своим соперницам всего 15 геймов.
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