Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с уверенной победой на турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений, сообщает Zakon.kz.

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