В Генпрокуратуре Казахстана провели масштабную ротацию

Сегодня, 29 сентября 2025 года, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили Zakon.kz о кадровых перестановках.

Так, по согласованию с президентом приказами генерального прокурора назначены прокуроры:

Западно-Казахстанской области – старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.

Мангистауской области – старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.

Также по согласованию с главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:

ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;

главным транспортным прокурором – Жуйриктаев Берик Куанышбекович;

прокурором Атырауской области – Басшыбаев Мадияр Бекенович;

прокурором Жамбылской области – Абилов Берик Ракатович;

прокурором области Жетысу – Жумаканов Бауыржан Альбертович;

прокурором Костанайской области – Сексембаев Марат Исламханович;

прокурором Павлодарской области – Байшулаков Алмат Муратович;

прокурором Восточно-Казахстанской области – Сулейменов Тимур Каирбекович.

Ранее мы уже рассказывали, что распоряжением Касым-Жомарта Токаева Жандос Умиралиев стал первым заместителем генпрокурора.

