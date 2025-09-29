В Генпрокуратуре Казахстана провели масштабную ротацию
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 29 сентября 2025 года, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили Zakon.kz о кадровых перестановках.
Так, по согласованию с президентом приказами генерального прокурора назначены прокуроры:
- Западно-Казахстанской области – старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.
- Мангистауской области – старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.
Также по согласованию с главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:
- ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;
- главным транспортным прокурором – Жуйриктаев Берик Куанышбекович;
- прокурором Атырауской области – Басшыбаев Мадияр Бекенович;
- прокурором Жамбылской области – Абилов Берик Ракатович;
- прокурором области Жетысу – Жумаканов Бауыржан Альбертович;
- прокурором Костанайской области – Сексембаев Марат Исламханович;
- прокурором Павлодарской области – Байшулаков Алмат Муратович;
- прокурором Восточно-Казахстанской области – Сулейменов Тимур Каирбекович.
Ранее мы уже рассказывали, что распоряжением Касым-Жомарта Токаева Жандос Умиралиев стал первым заместителем генпрокурора.
