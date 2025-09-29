#АЭС в Казахстане
События

В Генпрокуратуре Казахстана провели масштабную ротацию

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 16:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 29 сентября 2025 года, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили Zakon.kz о кадровых перестановках.

Так, по согласованию с президентом приказами генерального прокурора назначены прокуроры:

  • Западно-Казахстанской области – старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек.
  • Мангистауской области – старший советник юстиции Кушалиев Сериккали Жанбыбекович.

Также по согласованию с главой государства проведена ротация ряда территориальных прокуроров:

  • ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Абдиров Нургалым Мажитович;
  • главным транспортным прокурором – Жуйриктаев Берик Куанышбекович;
  • прокурором Атырауской области – Басшыбаев Мадияр Бекенович;
  • прокурором Жамбылской области – Абилов Берик Ракатович;
  • прокурором области Жетысу – Жумаканов Бауыржан Альбертович;
  • прокурором Костанайской области – Сексембаев Марат Исламханович;
  • прокурором Павлодарской области – Байшулаков Алмат Муратович;
  • прокурором Восточно-Казахстанской области – Сулейменов Тимур Каирбекович.

Ранее мы уже рассказывали, что распоряжением Касым-Жомарта Токаева Жандос Умиралиев стал первым заместителем генпрокурора.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
