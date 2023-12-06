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Законодательство РК

Генпрокурор Казахстана обратился к коллегам

Генпрокурор Казахстана обратился к коллегам Фото: gov.kz
Сегодня, 6 декабря 2023 года, в Генеральной прокуратуре проведено торжество, приуроченное к празднованию Дня прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Открывая мероприятие, Генпрокурор Берик Асылов в первую очередь выразил благодарность ветеранам органов прокуратуры, стоявшим на страже законности и справедливости.

"Мы сегодня отмечаем не только профессиональный праздник, но и признаем достойную историю, написанную нашими предшественниками. Это история служения закону, защиты прав граждан и непреклонной борьбы за справедливость", – подчеркнул он.

Также Генпрокурор остановился на проводимых по инициативе главы государства масштабных реформах, в том числе по укреплению правозащитных механизмов, повышению правовой культуры в обществе и соблюдению принципа нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Принятие нового Конституционного закона "О прокуратуре" стало важным шагом в усилении координирующей роли прокуратуры по соблюдению конституционных прав граждан и снижению репрессивности в уголовном процессе, противодействию насилию в обществе, защите бизнеса, возврату незаконно выведенных активов и другим вопросам обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Прокурорский надзор охватывает все направления жизнедеятельности государства и общества. Ежедневно проводятся проверки, анализируются акты государственных органов на предмет соблюдения законов. При выявлении нарушений принимаются меры по их устранению и восстановлению нарушенных прав граждан.

Отмечая проделанную работу, Берик Асылов поблагодарил коллег за верность служебному долгу, которую проявляет каждый работник. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления гарантий прав граждан в различных сферах общества и выразил уверенность в успешном достижении поставленных руководством страны перед органами прокуратуры целей и задач.

Генпрокурор Казахстана обратился к коллегам

Фото: gov.kz

За безупречную службу и образцовое выполнение обязанностей приказом Генпрокурора поощрено 450 сотрудников.

Ежегодно 6 декабря в Казахстане отмечают День прокуратуры РК. Именно в этот день 1991 года было принято постановление "Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости".

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