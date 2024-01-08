Марафон добрых дел: волонтеры Астаны помогают пожилым и одиноким пенсионерам

В рамках Марафона добрых дел волонтеры столицы провели уборку снега во дворах пенсионеров и нуждающихся в помощи граждан из категории социально уязвимых слоев населения, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько дней в столице наблюдается обильный снегопад. Дворы засыпает снегом, особенно тяжело приходится пожилым и одиноким людям, которые не в силах самостоятельно расчистить свои территории.

Фото: gov.kz

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, в этой связи волонтеры "Астана Жастары" поспешили на помощь жителям частного сектора жилого массива Коктал. Вооружившись лопатами, они убрали скопившийся во дворах снег, расчистили дорожки к сараям и погребам, а также от домов к проезжей части.

Фото: gov.kz

Волонтер КГУ "Астана Жастары" Дана Такенова рассказала, что занимается волонтерской деятельностью уже не первый год.

"Сегодня мы помогли бабушкам и дедушкам с уборкой снега. Мы проводим данную акцию ежегодно. Помимо очистки снега, мы также раздаем горячие баурсаки и чай рабочим коммунальных служб. Это делает такую холодную зиму немного теплее. Я призываю молодежь города следовать нашему примеру. Присоединяйтесь к волонтерскому движению!" – призывает активист-волонтер.

Местные жители оценили помощь молодых волонтеров и выразили им слова благодарности.

"Какая же хорошая у нас молодежь. В частном доме снег бывает целой проблемой зимой. Заносит ворота и доходит до того, что входную дверь порой невозможно открыть. Молодцы ребята, очень вовремя нам помогли. Мне самой, конечно, очень тяжело было бы все это чистить", – делится одна из жительниц столицы.

Помимо помощи в уборке снега в зимние дни столичные волонтеры также развозят продуктовые корзины семьям из социально уязвимых слоев населения, помогают рубить дрова пожилым горожанам и угощают горячим чаем работников коммунальных служб.

Фото: gov.kz

Напомним, в столице стартовал Марафон добрых дел. Главная цель акции – предоставить волонтерам и всем жителям возможность посильно помогать социально незащищенным категориям населения, пожилым людям, пенсионерам, нуждающимся.