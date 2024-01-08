Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов

Рустам Али назначили председателем Комитета по делам архивов, документации и книжного дела, сообщает Zakon.kz.

Рустам Али родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова.

Трудовую деятельность начал корреспондентом в газете "Деловая неделя" в 2006 году.

2006-2011 гг. – корреспондент, редактор, заместитель главного редактора газеты "Деловая неделя".

2011-2012 гг. – директор ГККП "Жетісу жастары" Молодежный центр".

2012 г. – директор Центра молодежной политики Алматинской области.

2012 г. – аким Кайнарлинского сельского округа Алматинской области.

2012-2016 гг. – начальник, руководитель управления по вопросам молодежной политики Алматинской области.

В 2016-2020 гг. работал руководителем управления внутренней политики Алматинской области.

2020-2021 гг. – заместитель акима Алматинской области.

2021-2022 гг. – аким Ескельдинского района Алматинской области.

С 2022 года по настоящее время был заместителем акима Жетысуской области.

Ранее стало известно, что Каныш Абубакиров назначили заместителем министра обороны.