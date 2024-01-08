Формирование культуры недопустимости насилия в обществе обсудили в Астане

8 января в Астане состоялся круглый стол "Законодательные изменения и формирование культуры недопустимости насилия в обществе", сообщает Zakon.kz.

Встреча организована Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан Закиевой Д.Б. с участием Уполномоченного по права человека Ластаева А.Е., депутатов Сената, членов Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, профессоров Борчашвили И.Ш., Когамова М.Ч., института Парламентаризма, экспертов, адвокатов, видных общественных деятелей и региональных уполномоченных по правам ребёнка.

В рамках круглого стола Уполномоченный по права ребенка Динара Закиева ознакомила участников с основными нормами законопроекта по обеспечению прав женщин и безопасности детей, подготовленного совместно с государственными органами, депутатами от фракции партии АМАNАТ в рамках реализации Послания Главы государства.

"В недавнем интервью газете Egemen Qazaqstan президентом страны К.К. Токаевым был сделан акцент на необходимости укрепления принципа "закон и порядок". Президент выразил свою позицию о необходимости ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие. Это принципиально важно для формирования культуры недопустимости семейно-бытового насилия. Безнаказанность зачастую ведет к тяжелым последствиям", – сказала Уполномоченный по правам ребенка РК Закиева Динара.

По ее словам, в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин, 7 детей.

"Человек должен знать, что за насилие предусмотрено жесткое наказание. В этой связи, в законопроекте мы предусмотрели криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои, легкий вред здоровью (ранее была в административном кодексе) и ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей, а именно побои, истязание, жестокое обращение, легкий, средний, тяжкий вред здоровью и преступления против половой неприкосновенности. Конечно, предотвращение насилия требует комплексного подхода и все необходимые нормы для этого предусмотрены, включая создания инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей); психологическая работа с агрессором; выселение агрессора". Закиева Динара

Стоит отметить, законопроект сейчас находится на заключении правительства и уже в конце этого месяца должен поступить в Мажилис для обсуждения в рабочей группе.

Фото: Министерство культуры и информации

Также были рассмотрены необходимость решения вопросов, связанных с укреплением кадровой обеспеченности служб, ответственных за реализацию мер по защите женщин и детей; решением проблем, способствующих неблагополучию, лудомании; необходимость распространения информации о государственном телефоне доверия 111.

Участники круглого стола сделали особый акцент на важности участия каждого человека в формирования идеологии недопустимости насилия.

"Как отметил президент, "любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия. Следует единодушно выступить против беззакония и жестокости". И изменить в обществе ситуацию с семейно-бытовым насилием мы сможем только проявив личное участие, общими усилиями", – отметила Динара Закиева, завершая круглый стол.