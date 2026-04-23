#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
461.37
542.16
6.14
События

В Астане в рамках Дней культуры РФ в РК обсудили новые проекты культурного сотрудничества двух стран

Фото: МКИ РК
В ходе Дней культуры России в Казахстане в Национальном музее Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему "Объединяя культурные традиции и современные творческие практики: культурное сотрудничество Казахстана и России", сообщает Zakon.kz.

В дискуссии приняли участие заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев, представители музейного, театрального, образовательного и кинематографического профессионального сообщества, концертных организаций двух стран.

В своем приветственном слове Аида Балаева подчеркнула, что сотрудничество в области культуры имеет особое значение во взаимоотношениях Казахстана и России. Стороны проводят совместные выставки, кинофестивали, организуют гастроли артистов, вместе ищут новые форматы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

"Очень важно, что наши встречи приобретают традиционный характер. Год назад мы также встречались за круглым столом, обсуждая перспективы взаимодействия, и сегодня уже можем говорить о конкретных результатах практически по всем направлениям сферы культуры – от музейного и архивного дела до сотрудничества театральных и концертных организаций. Это показывает, что такой диалог действительно работает и позволяет содержательно расширять наши культурно-гуманитарные связи. Сегодняшняя встреча дает возможность еще раз сверить подходы, внести новые инициативы и сформировать более широкий перечень совместных мероприятий", – подчеркнула Аида Балаева.

В ответном слове Андрей Малышев также подчеркнул, что российская сторона придает особое значение развитию культурных связей с Казахстаном.

"Мы высоко ценим взаимодействие с Казахстаном в сфере культуры и искусства. На протяжении многих лет братский Казахстан очень радушно принимает деятелей культуры России. И это еще раз подтверждает, что нас объединяет единое культурное пространство, общие духовные ценности и глубокая гуманитарная близость. Мы также с особой теплотой вспоминаем Дни культуры Казахстана в России, которые стали ярким событием и еще раз показали высокий уровень наших творческих связей. Сегодня для нас особенно важно обсудить перспективы ближайших лет – в межмузейном деле, театральных обменах, образовании, библиотечной сфере и других направлениях, которые способны наполнить сотрудничество новым практическим содержанием", – сказал Андрей Малышев.

На круглом столе ключевым вопросом стала музейная деятельность. Было достигнуто соглашение между Национальным музеем Республики Казахстан и Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого о совместной работе над каталогом казахских этнографических материалов. Кроме того, в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем ведется подготовка к новым археологическим выставкам и обменным экспозициям, которые запланированы на осень 2027 года. Уже этой осенью в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева откроется выставка "ХХ век русского искусства в 30 шедеврах", представляющая работы из собрания Государственной Третьяковской галереи.

Помимо прочего, наблюдается активизация партнерства в области реставрационных работ. Казахстанская сторона выразила готовность к продолжению программ стажировок для профильных специалистов на базе российских центров, а также к углублению совместной деятельности с музеями приграничных территорий по вопросам каталогизации и архивного дела.

Кинематографическая индустрия смещает фокус с фестивальных показов на более масштабное сотрудничество в создании и продвижении фильмов. Представитель "РОСКИНО" выразил заинтересованность в реализации совместных практических проектов. Национальная киностудия "Қазақфильм" подтвердила свою готовность к продолжению работы над фильмом "Время", подготовительный этап которого близок к завершению. Планируется, что съемки пройдут на территории Казахстана и России. Параллельно ведется работа по оцифровке ценной коллекции казахского кино, хранящейся в Госфильмфонде России.

В рамках прошедшей встречи были также затронуты аспекты обмена профессиональным опытом между начинающими российскими и казахстанскими композиторами, а также приоритетное развитие джазовой музыки и оптимизация взаимодействия посредством концертных площадок. Особое внимание было уделено перспективам развития хореографического искусства, в том числе через реализацию совместных образовательных инициатив, программ стажировок, мастер-классов и внедрение системы двудипломной подготовки в профильных академиях обеих стран.

Подводя итоги круглого стола, Аида Балаева заверила участников, что все озвученные предложения станут основой для дальнейшей деятельности. Она также выразила уверенность, что план взаимодействия на 2027-2028 годы будет обогащен конкретными предложениями от всех сторон. Результатом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным музеем РК и Российским этнографическим музеем РФ. Меморандум предполагает совместную работу над тематическими каталогами, развитие научных и методических направлений, а также более тесное взаимодействие между художниками, реставраторами и другими музейными профессионалами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: