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Балаева призвала деятелей культуры активнее включиться в процесс формирования светского и зрелого общества

вручение премии Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Министр культуры и информации Аида Балаева во время церемонии награждения национальной премии Umai 2023 в "Астана Опера" призвала деятелей культуры активнее включиться в процесс формирования светского, зрелого и интеллектуального общества, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что конкурс, нацеленный на поддержку профессиональных творческих коллективов и отдельных деятелей искусства за значительные творческие успехи и выдающиеся достижения, проводится во второй раз. Организатором конкурса является Министерство культуры и информации РК.

В церемонии чествования победителей приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса Парламента, общественные деятели, деятели культуры.

министр

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Обращаясь к участникам мероприятия, Аида Балаева подчеркнула, что каждый из них наделен высоким поэтическим даром осмысления жизненных впечатлений, ярким и своеобразным творческим воображением.

"Вы также являетесь носителями таких исключительных ценностей как интеллигентность и ментальная воспитанность, качеств, которые ведут человека, а вместе с ним и общество в целом, к жизненному успеху во всем – науке, технике, искусстве, спорте. Это и есть залог интеллектуальной нации, созданием которой сегодня занято государство во главе с президентом. Только вы, как люди, стремящиеся дарить красоту и любовь, можете в разных формах приобщать к прекрасному в том числе молодое поколение, многие представители которого в поисках жизненных смыслов часто сбиваются с правильного пути", – отметила министр.
вручение премии

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По словам Аиды Балаевой, зачастую отсутствие общественной культуры, агрессия и неуважение к окружающим, неадекватность и склонность впадать в крайности являются еще большим злом, поскольку имеют пандемийный эффект. Противовесом всем этим негативным тенденциям могут стать только культура и внутренний вкус всего прекрасного.

вручение премии

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Поэтому, хочу призвать вас, не оставаясь в стороне, активно включиться в процесс формирования светского, зрелого и интеллектуального общества и тем самым внести свою посильную лепту в реализацию идеи и инициатив главы нашего государства. Ибо премия Umai вручается не просто талантливым, но и социально ответственным деятелям", – заключила Аида Балаева.
вручение премии

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Статуэтку "Umai" и денежные призы в этом году получили 29 лауреатов в номинациях: "Театральное искусство", "Хореографическое искусство", "Музыкально-исполнительское искусство", "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство", Лучшее произведение изобразительного искусства".

Всего в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, в финал прошли 114 человек. 29 из них стали обладателями премии.

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Астана Министерство культуры и информации Балаева Аида
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