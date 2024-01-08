Назначен новый председатель Комитета по делам молодежи и семьи

Кайрат Камбаров назначен председателем Комитета по делам молодежи и семьи

Камбаров родился в Алматы.



Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2010) по специальности "Международные отношения", а также университет "Туран-Астана" (2014).

В разные годы работал замруководителя и руководителем государственное учреждения "Управления внутренней политики города Астаны", а также руководил аппаратом акима района "Есиль" города Нур-Султан и Управлением по вопросам молодежной политики города Нур-Султана.

Ранее Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов.