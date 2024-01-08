Марафон добрых дел: столичных коммунальщиков угостили чаем и баурсаками

Столичные волонтеры раздали горячий чай и баурсаки работникам коммунальных служб, которые задействованы в снегоуборочных работах в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, в связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в усиленном круглосуточном режиме.

На дневную смену вышли более 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих очищать улицы от снега. За прошедшие сутки из города вывезли свыше 37 тыс. кубометров снега, что составляет 2802 грузовых рейсов.

Фото: gov.kz

На ночную смену на уборку снега вышли свыше 1500 единиц спецтехники и порядка 400 дорожных рабочих.

Фото: gov.kz

Всем, кто сегодня занят в снегоуборочных работах, раздают баурсаки и горячий чай столичные волонтеры.

Подобными мероприятиями волонтеры охватывают все районы города.

"Спасибо волонтерам, которые успевают заботиться о других, незнакомых им людях. Эта поддержка не может не радовать", – говорит один из дорожных работников столицы.

С начала зимнего периода в столице было вывезено 1 508 140 кубометров снега, что составляет порядка свыше 111 тыс. рейсов большегрузов.

Фото: gov.kz

Помимо раздачи горячего чая и бауырсаков, волонтеры оказывают помощь в уборке снега, развозят продуктовые корзины семьям из социально уязвимых слоев населения, помогают рубить дрова пожилым горожанам.

Фото: gov.kz

Напомним, в столице стартовал Марафон добрых дел. Главная цель акции – предоставить волонтерам и всем жителям возможность посильно помогать социально.