Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Марафон добрых дел: столичных коммунальщиков угостили чаем и баурсаками

помощь коммунальщикам Фото: gov.kz
Столичные волонтеры раздали горячий чай и баурсаки работникам коммунальных служб, которые задействованы в снегоуборочных работах в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, в связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в усиленном круглосуточном режиме.

На дневную смену вышли более 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих очищать улицы от снега. За прошедшие сутки из города вывезли свыше 37 тыс. кубометров снега, что составляет 2802 грузовых рейсов.

помощь коммунальщикам

Фото: gov.kz

На ночную смену на уборку снега вышли свыше 1500 единиц спецтехники и порядка 400 дорожных рабочих.

помощь коммунальщикам

Фото: gov.kz

Всем, кто сегодня занят в снегоуборочных работах, раздают баурсаки и горячий чай столичные волонтеры.

Подобными мероприятиями волонтеры охватывают все районы города.

"Спасибо волонтерам, которые успевают заботиться о других, незнакомых им людях. Эта поддержка не может не радовать", – говорит один из дорожных работников столицы.

С начала зимнего периода в столице было вывезено 1 508 140 кубометров снега, что составляет порядка свыше 111 тыс. рейсов большегрузов.

помощь коммунальщикам

Фото: gov.kz

Помимо раздачи горячего чая и бауырсаков, волонтеры оказывают помощь в уборке снега, развозят продуктовые корзины семьям из социально уязвимых слоев населения, помогают рубить дрова пожилым горожанам.

помощь коммунальщикам

Фото: gov.kz

Напомним, в столице стартовал Марафон добрых дел. Главная цель акции – предоставить волонтерам и всем жителям возможность посильно помогать социально.

Читайте также

назначение
Назначен новый председатель Комитета по делам молодежи и семьи
Нацфонд
В Минфине отреагировали на информацию об отрицательной доходности Нацфонда РК
Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов
Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: