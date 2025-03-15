В Астане коммунальщики угостились баурсаками и Наурыз коже

15 марта в столичном районе Сарыарка работников коммунальных служб угощали традиционными казахскими блюдами, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Астаны, челлендж "Спасибо за труд" охватил примерно 100 работников коммунальных служб. Так, в рамках декады Наурызнама, отметили в Астане День благотворительности.

"Наурыз – это не только праздник весны, но и время добра, заботы и единства. Мы хотели выразить признательность тем, чей труд остается незаметным, но играет ключевую роль в жизни города. Их работа заслуживает уважения, и сегодня наша задача – подарить им немного праздничного тепла", – отметили в районном акимате.

Судя по фотографиям, угощения достались и прохожим, которые не скрывали своего восторга от такого сюрприза.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В этот же день в Алматы продуктами и подарками порадовали ветеранов военнослужащие, а в Костанайской области бесплатно раздали хлеб.