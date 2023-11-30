Глава МЧС о пожаре в хостеле Алматы: Шансов спастись было мало

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге 30 ноября рассказал подробности пожара в хостеле Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что работа по тушению пожара была усложнена тем, что в цокольном этаже хостела были узкие проходы, непригодная для дыхания среда, густой дым.

"Кроме того, в подвале находилось большое количество матрасов, они создали большую пожарную нагрузку. Шансов у тех, кто находился в подвальном помещении было очень мало для того, чтобы спастись. Несмотря на то, что матрасы горели, тлели и создавался большой очаг концентрации дыма, на момент прибытия подразделений пожар за короткое время был потушен", – сказал Сырым Шарипханов.

Министр добавил, что хостел работал без разрешительных документов. Согласно строительным нормам, приспосабливать цокольные этажи категорически запрещается под общежития. Несмотря на это, арендодатель отдал помещение под нужды арендатора.

"В этой связи создана правительственная комиссия, в которую вошли представители министерств, правоохранительных органов, Минздрава, акимата и другие подразделения. Работа будет проведена. Все должностные лица активно приступили к проведению работ по выявлению причины пожара, определению виновных. Те люди, кто являются виновными, будут привлечены к ответственности", – заявил он.

Ранним утром 30 ноября в Алматы произошел пожар в хостеле по улице Ади Шарипова. Погибли 13 человек, один находится в больнице. 59 человек смогли самостоятельно спастись из горящего здания.

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил, что в хостеле проживали не только казахстанцы, но и граждане других стран, в частности Узбекистана и Пакистана.

По данным акимата, помещение, которое занимал сгоревший Almaty Hostel, принадлежит одному из банков как залоговое имущество. Хостел открыли 1,5 месяца назад, незаконно переоборудовав арендованный подвал. По факту пожара завели уголовное дело.

Позднее стало известно, что среди 13 погибших четверо были иностранцами – двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Все остальные – казахстанцы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.