Завод по производству каустической соды, ПВХ и карбида кальция появится в Туркестанской области

АО "Банк Развития Казахстана", дочерняя компания АО "НУХ "Байтерек", открыло финансирование для инвестиционного проекта по производству каустической соды, ПВХ и карбида кальция в Туркестанской области, который реализует компания "Инновационный комплекс Састобе".

Проект планируется поддержать в рамках софинансирования совместно с банком второго уровня Казахстана. Общая его стоимость – 153,88 млрд тенге, из которых участие БРК составит до 64,46 млрд.

Фото: БРК

"Важность проекта заключается в том, что сейчас в Казахстане нет собственного производства поливинилхлорида (ПВХ), а будущее предприятие полностью покроет потребности внутреннего рынка в этой продукции. Также проект даст импульс развитию химической отрасли в целом, включая и увеличение внутреннего рынка каустической соды". Председатель правления БРК Марат Елибаев

Завод создаст важный социально-экономический эффект для развития Туркестанской области: на этапе строительства завода будет создано около тысячи рабочих мест, а с началом эксплуатации – 346 рабочих мест для казахстанских специалистов.

При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 100 тысяч тонн каустической соды, 120 тысяч тонн ПВХ и 180 тысяч тонн карбида кальция в год. Помимо внутреннего рынка, планируется экспорт в страны ЕАЭС и Европейского союза, а также в Китай и Турцию.

Фото: БРК

"Благодаря инвестициям со стороны БРК в нашей стране появится новый проект, который станет социально значимым, градообразующим и даст мощный импульс для развития региона и всего Казахстана. При реализации данного проекта откроются новые рабочие места, значительно увеличатся ежегодные налоговые платежи в бюджет и будут составлять более 10 млрд тенге ежегодно", – отметил директор ТОО "Инновационный комплекс "Састобе" Болат Естемесов.

Справочно:

Новое уникальное производство даст внутреннему рынку сырье для производства широкой номенклатуры готовых товаров, имеющих спрос у отечественного бизнеса.

Каустическая сода имеет большой спектр применения в разных отраслях производства: текстильной, химической, пищевой, нефтяной и многих других. Так, большая часть стиральных порошков, шампуней, моющих и чистящих средств содержит каустик, также его используют при производстве бумаги, вискозы, продуктов питания и окиси алюминия.

Поливинилхлорид относится к синтетическим материалам. Его используют при производстве медицинской продукции (контейнеры для хранения и транспортировки препаратов крови и внутренних органов, катетеры, капельницы, перчатки, маски, упаковки для таблеток), в автомобилестроении (уплотнения, элементы отделки салона, изоляция электрики), в строительстве (сэндвич-панели из ПВХ, виниловых профили для окон, канализационные трубы и изоляционные материалы), в качестве упаковки (пленка для мягкой и жесткой тары, бутылки, тюбики для зубной пасты и кремов, корпуса мобильных телефонов и аксессуары к ним).