В Туркестанской области построят завод по производству БАДов за 20,4 млрд тенге

В Туркестанской области дан старт крупному инвестиционному проекту, направленному на развитие сферы производства и фармацевтики, сообщает Zakon.kz.

В Сауранском районе на территории подзоны "Орангай" специальной экономической зоны Turan состоялась церемония закладки капсулы времени в основание завода по производству биологически активных добавок ТОО "Orzax Central Asia".

Выступивший на церемонии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что в регионе ведется системная работа по реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики и развитию импортозамещающих производств.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил диверсифицировать экономику страны и развивать импортозамещающее производство. В связи с этим мы отходим от сырьевой модели экономики и поэтапно реализуем конкретные проекты, направленные на импортозамещение. В области развиваются хлопково-текстильный, мясной, кукурузный и мебельный кластеры, открыты новые производственные объекты. В целом в результате комплексной работы по импортозамещению запущен 31 проект стоимостью 176 млрд тенге. В текущем году реализуются 39 проектов на 280 млрд тенге. Дополнительно изучив рынок, мы выяснили, что около 100 млрд тенге рынка потребления фармацевтической продукции в Туркестанской области зависит от импорта. В результате договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Турецкую Республику, сегодня закладывается фундамент современного производства. Это важный шаг, направленный на снижение импортозависимости страны, укрепление региональной экономики и выпуск необходимой для здоровья населения продукции внутри страны. Производство необходимой для здоровья продукции в собственной стране – важнейший залог национальной безопасности. После полной реализации проекта около 500 местных жителей будут обеспечены постоянной работой. Я верю, что проект компании Orzax Central Asia не только повысит экономический потенциал региона, но и выведет отечественную фармацевтическую отрасль на новый уровень. Желаю успехов руководителю компании Алимоглу Селману и его команде. Сердечно поздравляю всех вас с этой важной инициативой", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Учредитель ТОО "Orzax Central Asia" Алимоглу Селман выразил признательность правительству Казахстана и руководству региона за поддержку в реализации инвестиционного проекта в Казахстане, в том числе в Туркестанской области, и отметил, что строительство завода будет завершено в установленные сроки. Касаясь исторического значения Туркестана, он отметил, что данный проект повысит экспортный потенциал региона. На церемонии была заложена капсула завода.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Проект компании Orzax Central Asia реализуется в Сауранском районе на территории специальной экономической зоны Turan. Предприятию выделен земельный участок площадью 10 га. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 20,4 млрд тенге. Строительные работы пройдут в 2026-2027 годах. После полного ввода в эксплуатацию завод будет производить 464 млн штук биологически активных добавок в год и обеспечит постоянной работой 500 человек.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Учредителем ТОО "Orzax Central Asia" выступает корпорация "Orzaks Pharmaceuticals and Chemical Industry Inc." – одна из ведущих компаний по производству биологически активных добавок в Турции. На сегодняшний день корпорация экспортирует более 150 видов продукции в более чем 50 стран мира.