Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан

На брифинге в Астане 10 января 2024 года официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов сообщил, сколько незаконно выведенных средств, недвижимости и имущества возвращено в Казахстан, передает Zakon.kz.

Он отметил, что уже возвращены активы почти на триллион тенге.

"В рамках уголовных дел с начала 2022 года возвращено государству выведенных активов на 912 млрд тенге. Ранее по итогам 10 месяцев 2023 года сумма составляла 850 млрд тенге". Арман Тлеукенов

Из этих активов, по данным Антикора, Кайратом Сатыбалды возвращено денег и имущества на общую сумму 650 млрд тенге (около 1,4 млрд долларов).

Также в Антикоре заявили, что изучат деятельность Министерства туризма и спорта. Анализ проводится сотрудниками Антикоррупционной службы при участии гражданского общества.