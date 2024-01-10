Антикор изучит деятельность Минтуризма и спорта

Агентство Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) изучит деятельность Министерства туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов:

"Про финансирование спорта. Будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов и закуп экипировки, спортивного оборудования, спортивного питания, организацию зарубежного командирования, вознаграждения, а также строительство спортивных объектов или содержание спортивных федераций".

По его словам, анализ проводится сотрудниками Антикоррупционной службы при участии гражданского общества.

"Также Антикор приглашает неравнодушных граждан принять участие в этом анализе. И если вы обладаете какой-нибудь информацией о коррупционных рисках в сфере бюджетирования спорта, просим направлять ваши предложения или ваши факты на karipova.a@antikor.gov.kz", – добавил Арман Тлеукенов.

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О том, что Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта, стало известно 21 декабря 2023 года. Подробности по ссылке.