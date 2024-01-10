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Раздутые суммы: нарушения в госзакупках прокомментировал Антикор

Казахстан Антикор госзакупки нарушения Фото: Zakon.kz
Итоги анализа сайта государственных закупок представил на брифинге 10 января официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, передает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, в 2023 году в ходе мониторинга государственных закупок предотвращено необоснованное завышение сумм на 41,4 млрд тенге.

"Государственные служащие чаще всего закладывали увеличение бюджета при закупе канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов, компьютерной техники и продуктов питания. Раздутые суммы на закуп закладывали аппараты акимов, организации образования и здравоохранения". Арман Тлеукенов

Так, по данным Антикора, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области планировал приобрести комплекты одноразовых защитных медицинских костюмов в количестве 3 тыс. штук на сумму 15 миллионов тенге. Среднерыночная стоимость такого же объема товара составляет 6 миллионов тенге. Экономия в размере 9 миллионов тенге возвращена бюджет.

"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области в июне 2023 года планировало закуп мебели для руководителя за 2 миллиона тенге. Это в полтора раза дороже рыночной цены".Арман Тлеукенов

По его словам, после вмешательства в процесс закупки цена мебели снижена на 700 тысяч тенге и она приобретена за 1,3 миллиона тенге.

Кроме того, по сведениям Антикора, АО "СПК "Туркестан" в ноябре 2023 года планировало разыграть лот по услугам реконструкции веб-сайта за 11 млн тенге. Подобные услуги на рынке обходятся не более чем в 5 млн тенге. Следовательно, наблюдалось завышение в два раза. Антикор внес рекомендацию по недопущению необоснованных трат бюджетных средств. В итоге услуга приобретена за 4 миллиона тенге, экономия составила 7 млн тенге.

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