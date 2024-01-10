Помогал "откосить" от армии: главу отдела Управления обороны Усть-Каменогорска будут судить за коррупцию

Фото: Министерство обороны РК

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге 10 января сообщил, что дело в отношении руководителя отдела укомплектования Управления обороны Усть-Каменогорска передано в суд, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: