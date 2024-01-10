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Законодательство РК

Помогал "откосить" от армии: главу отдела Управления обороны Усть-Каменогорска будут судить за коррупцию

Казахстан армия ВКО Усть-Каменогорск взятка Управление обороны Антикор Фото: Министерство обороны РК
Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге 10 января сообщил, что дело в отношении руководителя отдела укомплектования Управления обороны Усть-Каменогорска передано в суд, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил Тлеукенов, Антикоррупционной службой ВКО завершено досудебное расследование в отношении должностного лица Управления обороны. 

"Начальник отдела укомплектования Управления по делам обороны города Усть-Каменогорск подозревается в неоднократном получении взяток от казахстанцев за предоставление отсрочки призывникам от срочной воинской службы".Арман Тлеукенов

По данным Антикора, уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Антикоррупционной службе раскрыли детали нового расследования в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем.

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