Сроки за "мертвые души" получили сотрудники двух алматинских школ

О коррупции в школах Алматы рассказал на брифинге 10 января официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, передает Zakon.kz.

По данным Антикора, 11 декабря Ауэзовским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении директора КГУ "Общеобразовательная школа №122" Смагуловой и бухгалтеров учреждения Тилеукабиловой и Иргебаевой.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств. Бюджетные деньги они похищали путем перечисления заработной платы на счета "мертвых душ" и начисления сверхустановленной заработной платы на карточные счета осужденных. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 242 млн тенге. Приговором суда Смагулова и Тилеукабилова осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждая, Иргебаевой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы". Арман Тлеукенов

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Еще один приговор, уже вступивший в силу, вынесен в отношении главного бухгалтера 192-й алматинской школы.

"6 сентября прошлого года Наурызбайским районным судом г. Алматы оглашен приговор в отношении главного бухгалтера общеобразовательной школы №192 Кыдырбаевой. Она признана виновной в хищении денежных средств на сумму свыше 60 млн тенге путем начисления заработной платы фактически неработающим лицам и необоснованного перечисления завышенной заработной платы". Арман Тлеукенов

Кыдырбаевой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. И она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигоссектора.