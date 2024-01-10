Полицейских и водителей осудили за взятки в Алматинской области

О приговоре в отношении сотрудников патрульной полиции сообщил на брифинге 10 января официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, передает Zakon.kz.

По его словам, 4 января Карасайским районным судом оглашен приговор в отношении шести сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции Алматинской области, а также тех, кто давал им взятки.

"Они признаны виновными в получении взяток от водителей автотранспортных средств за непривлечение к административной ответственности. Должностные лица осуждены к штрафам на общую сумму 58,8 млн тенге. Этим же приговором взяткодателям назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 3,85 миллиона тенге". Арман Тлеукенов

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. В соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

На этом же брифинге стало известно, что в Усть-Каменогорске главу административной полиции арестовали за взятки.