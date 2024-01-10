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Перевернули мир медицины: врачи из Астаны создали уникальное устройство

Казахстан пересадка органов Фото: Zakon.kz
Команда врачей из Астаны создала уникальное устройство для длительной транспортировки донорских органов и лечения их вне тела, сообщает Zakon.kz.

Врачи Национального научного кардиохирургического центра представили уникальное устройство под названием ALEM (Astana Life Ex-situ Machine). Это аппарат, который позволит длительно транспортировать донорские органы и лечить их вне тела, и аналогов ему на данный момент нет. 

С начала истории трансплантологии в Казахстане врачи пользовались американским устройством для транспортировки донорских органов, однако его возможности не покрывали потребности, а использование оказалось слишком дорогостоящим. И до недавнего времени весь мир знал – донорское сердце можно транспортировать лишь в течение четырех-шести часов, позже оно становится непригодно для пересадки. Но врачи Национального научного кардиохирургического центра смогли справиться с временем. Более того, они поставили мировой рекорд.

"Это система для сохранения и лечения донорских органов, которая позволяет длительное время сохранять орган – более 24 часов. Соответственно, можно в пределах этого времени осуществить необходимые процедуры или операции – например, пересадку сердца или пересадку легких. Также за это время можно определить по параметрам, пригоден ли вообще орган для трансплантации".Председатель правления University Medical Center, врач кардиохирург Юрий Пя
Казахстан Астана пересадка органов

Фото: Zakon.kz

Директор клинического академического департамента кардиохирургии UMC Тимур Лесбеков с сожалением приводит мировую статистику - 70% предлагаемых донорских сердец утилизируется из-за превышения времени доставки этого органа.

"Либо по каким либо причинам непригодности органа и невозможности его лечить. Более того, если сердце находится во льду - его невозможно лечить. Данная методика будет призвана устранить обе причины, чтобы расширить пул доноров и доступность органов".Тимур Лесбеков

Перспективы у устройства ALEM обширны и уже касаются не только трансплантологии, но и хирургии, онкологии, перфузиологии. Концепция системы позволит спасать, например, травматически ампутированные конечности путем подключения к этой системе и длительной транспортировки в госпиталь для реплантации.

На данный момент, по мнению Юрия Пя, аналогов устройству в мире нет, потому что "в составе аппарата присутствуют уникальные в своем роде части, полностью разработанные нашими врачами".


"Если это даст возможность выжить хотя бы одному человеку - эту методику надо разрабатывать. Мы верим в это. Уже неважно, какие затраты будут. Будет ли он простаивать или нет. Но если он сработает хотя бы один раз - ради этого есть смысл работать".Юрий Пя

В 2024 году проект ждут клинические исследования и запуск производства.

Как живет первый казахстанец с пересаженным сердцем, можно прочитать здесь. Кроме того, как в нашей стране относятся к трансплантациям и какие мифы их окружают, рассказала девушка, живущая с донорской почкой, Анар Шаймергенова.

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