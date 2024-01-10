Перевернули мир медицины: врачи из Астаны создали уникальное устройство

Команда врачей из Астаны создала уникальное устройство для длительной транспортировки донорских органов и лечения их вне тела, сообщает Zakon.kz.

Врачи Национального научного кардиохирургического центра представили уникальное устройство под названием ALEM (Astana Life Ex-situ Machine). Это аппарат, который позволит длительно транспортировать донорские органы и лечить их вне тела, и аналогов ему на данный момент нет.

С начала истории трансплантологии в Казахстане врачи пользовались американским устройством для транспортировки донорских органов, однако его возможности не покрывали потребности, а использование оказалось слишком дорогостоящим. И до недавнего времени весь мир знал – донорское сердце можно транспортировать лишь в течение четырех-шести часов, позже оно становится непригодно для пересадки. Но врачи Национального научного кардиохирургического центра смогли справиться с временем. Более того, они поставили мировой рекорд.

"Это система для сохранения и лечения донорских органов, которая позволяет длительное время сохранять орган – более 24 часов. Соответственно, можно в пределах этого времени осуществить необходимые процедуры или операции – например, пересадку сердца или пересадку легких. Также за это время можно определить по параметрам, пригоден ли вообще орган для трансплантации". Председатель правления University Medical Center, врач кардиохирург Юрий Пя

Фото: Zakon.kz

Директор клинического академического департамента кардиохирургии UMC Тимур Лесбеков с сожалением приводит мировую статистику - 70% предлагаемых донорских сердец утилизируется из-за превышения времени доставки этого органа.

"Либо по каким либо причинам непригодности органа и невозможности его лечить. Более того, если сердце находится во льду - его невозможно лечить. Данная методика будет призвана устранить обе причины, чтобы расширить пул доноров и доступность органов". Тимур Лесбеков

Перспективы у устройства ALEM обширны и уже касаются не только трансплантологии, но и хирургии, онкологии, перфузиологии. Концепция системы позволит спасать, например, травматически ампутированные конечности путем подключения к этой системе и длительной транспортировки в госпиталь для реплантации.

На данный момент, по мнению Юрия Пя, аналогов устройству в мире нет, потому что "в составе аппарата присутствуют уникальные в своем роде части, полностью разработанные нашими врачами".





"Если это даст возможность выжить хотя бы одному человеку - эту методику надо разрабатывать. Мы верим в это. Уже неважно, какие затраты будут. Будет ли он простаивать или нет. Но если он сработает хотя бы один раз - ради этого есть смысл работать". Юрий Пя

В 2024 году проект ждут клинические исследования и запуск производства.



Как живет первый казахстанец с пересаженным сердцем, можно прочитать здесь. Кроме того, как в нашей стране относятся к трансплантациям и какие мифы их окружают, рассказала девушка, живущая с донорской почкой, Анар Шаймергенова.