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В МЧС обратились к казахстанцам из-за штормового предупреждения

предупреждение Фото: pixabay
Согласно данным "Казгидромета", на большей части страны объявлено штормовое предупреждение. В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значений в 9 регионах, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба МЧС обратилась к казахстанцам.

"Настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности. Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на дорогах. Не оставляйте детей без присмотра", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на 11-13 января 2024 года.

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