В МЧС обратились к казахстанцам из-за штормового предупреждения

Фото: pixabay

Согласно данным "Казгидромета", на большей части страны объявлено штормовое предупреждение. В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значений в 9 регионах, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: