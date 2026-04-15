Общество

В МЧС сделали важное обращение: в двух областях Казахстана закрыли трассы

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 04:58 Фото: Zakon.kz
По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий будет закрыто движение для всех автотранспортных средств на некоторых участках республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Из-за верхового снега при минусовой температуре, бокового ветра и гололеда дороги закроют в двух областях:

  • Акмолинская область:
    - ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области;
  • Карагандинская область:
    - гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау;

Ориентировочное время открытия дороги – 16 апреля 2026 года в 08:00.

В МЧС Казахстана напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:

  • следить за штормовыми предупреждениями;
  • учитывать сообщения о закрытии дорог;
  • воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Ранее акимат Актобе опубликовал экстренное сообщение: на улице опасно находиться.

Аксинья Титова
