В МЧС сделали важное обращение: в двух областях Казахстана закрыли трассы
По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий будет закрыто движение для всех автотранспортных средств на некоторых участках республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Из-за верхового снега при минусовой температуре, бокового ветра и гололеда дороги закроют в двух областях:
- Акмолинская
область:
- ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области;
- Карагандинская
область:
- гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау;
Ориентировочное время открытия дороги – 16 апреля 2026 года в 08:00.
В МЧС Казахстана напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:
- следить за штормовыми предупреждениями;
- учитывать сообщения о закрытии дорог;
- воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
Ранее акимат Актобе опубликовал экстренное сообщение: на улице опасно находиться.
Читайте также
