В МЧС сделали важное обращение: в двух областях Казахстана закрыли трассы

По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий будет закрыто движение для всех автотранспортных средств на некоторых участках республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Из-за верхового снега при минусовой температуре, бокового ветра и гололеда дороги закроют в двух областях: Акмолинская область:

- ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области; Карагандинская область:

- гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау; Ориентировочное время открытия дороги – 16 апреля 2026 года в 08:00. В МЧС Казахстана напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями;

учитывать сообщения о закрытии дорог;

воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Ранее акимат Актобе опубликовал экстренное сообщение: на улице опасно находиться.

