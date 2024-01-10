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В Улытауской области нашли пропавших 9 января пастухов

В Улытауской области нашли пропавших пастухов Фото: МЧС РК
Спасатели ночью, 10 января 2024 года, обнаружили пропавших накануне утром двух пастухов, сообщает Zakon.kz.

 Пастухи выехали 9 января утром на лошади на выпас скота и не вернулись.

Их начали искать 9 января в 22:53 в Улытауском районе в 25 км от села Сарлык. Поиски проводились силами ДЧС Улытауской области, местных жителей и полиции в количестве 4 человек и одной единиц техники.

"10 января в 01:43 пропавшие найдены в радиусе 5 км от зимовки Сарыбулак. Найденные в медицинской помощи не нуждались", – сообщили в МЧС. 

Ранее сообщалось, что более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды.

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Лариса Черненко
Улытауская область МЧС РК
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