В Улытауской области нашли пропавших 9 января пастухов
Фото: МЧС РК
Спасатели ночью, 10 января 2024 года, обнаружили пропавших накануне утром двух пастухов, сообщает Zakon.kz.
Пастухи выехали 9 января утром на лошади на выпас скота и не вернулись.
Их начали искать 9 января в 22:53 в Улытауском районе в 25 км от села Сарлык. Поиски проводились силами ДЧС Улытауской области, местных жителей и полиции в количестве 4 человек и одной единиц техники.
"10 января в 01:43 пропавшие найдены в радиусе 5 км от зимовки Сарыбулак. Найденные в медицинской помощи не нуждались", – сообщили в МЧС.
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