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"Запрещенная" корейская лапша возвращается в Казахстан

Популярная корейская лапша возвращается в Казахстан Фото: phxere
В Казахстане вновь разрешили ввоз и продажу лапши быстрого приготовления корейской компании "Оттоги Рамен Ко.Лтд", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава за 10 января 2024 года.

"На основании сведений о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований лапши быстрого приготовления, производимой компанией "Ottogi Ramyon Co., Ltd" (Оттоги Рамен Ко.Лтд"), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 9 января 2024года № 1 отменена временная санитарная мера по запрету ввоза и реализации вышеуказанной продукции". Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава

Постановление доведут до сведения уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза, заинтересованных уполномоченных органов Казахстана, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

В 2020 году импорт лапши в Казахстан был запрещен из-за превышения содержания ГМО.

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На потребительской упаковке данной продукции, производителем которой является Южная Корея, отсутствовала информация о содержании в продукте генномодифицированных ингредиентов.

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