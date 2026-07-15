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Наука и технологии

Лапшу в жару с холодной водой придумали японцы

Еда в жаркую погоду, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:50 Фото: pixabay
В Японии выпускают лапшу быстрого приготовления, которую в жаркую погоду нужно заливать холодной водой, сообщает Zakon.kz.

Японская компания Nissin Foods разрабатывала продукт пять лет. Об этом говорится на сайте компании.

"Новинка актуальна для жаркого лета. Достаточно налить воду прямо из холодильника и подождать пять минут", – поделились в компании.

Лапша выйдет в двух вкусах:

  • острый кимчи;
  • курица с солью и лимоном.
Япония, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:50

Фото: nissin

В продажу лапша поступит 20 июля и оценивается в 285 йен. Это около 800 тенге.

Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку, которую многие совершают при попытке охладить дом в жару.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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