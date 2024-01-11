Министр торговли о базарной мафии: Мы быстро разберемся

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что с любой группировкой, которая может быть на рынках Казахстана, ведомство быстро разберется, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в Сенате журналисты заявили, что казахстанские фермеры не могут пробиться на казахстанские рынки из-за "базарной мафии".

"Говорить сегодня о том, что присутствует какая-то группировка на местах торговли, мы не можем. Если такие факты есть, я вам открыто скажу, с любой группировкой мы быстро разберемся. И по линии правоохранительных органов, и по своей линии. Поэтому надо всегда нашим покупателям, потребителям смежным поставщикам говорить. Я не буду говорить, что такого не бывает, нет, бывает. Но не по причине группировок, а по причине недобросовестной конкуренции. Кто-то пытается свое положение, статус уникального поставщика сохранить. Такие факты в жизни бывают. Мы на это реагируем. По ярмаркам, когда в регионах такие были сигналы, что поставщики не могут получить доступ к местам, когда объявлен их регион для торговли. Наш департамент территориальный очень оперативно реагируют. Такие факты бывают, да, но массовость или организованный характер подтвердить не могу". Арман Шаккалиев

Он добавил, что как правило продавцы знают своих поставщиков.

"Вы как покупатель тоже, когда идете покупать, знаете, к кому пойдете. Вас устраивает или цена, или качество, или вам нравятся условия обслуживания. Здесь такой же процесс, схожий". Арман Шаккалиев

Министр также опроверг факт присутствия перекупщиков на рынках.

"Я с вами не согласен, если я найду время, вместе с вами поеду в 5 утра, и мы посмотрим, как это происходит. Думаю, вы убедитесь в том, что такого нет. Другой вопрос, если нет ветеринарной справки, если вы не можете подтвердить происхождение, безопасность такого мяса, конечно, вас никто к полке не допустит. По непродуктивным посредникам мы проводим работу. Порядка тысячи административных дел было возбуждено". Арман Шаккалиев

В декабре министр заявлял, что казахстанские рынки модернизируют до 2025 года.