На юге Казахстана жители ощутили землетрясение
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 15 час 20 мин 32 сек (по времени Алматы) зарегистрировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагался в 856 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
В Шымкенте и Жамбылской области ощутимость составила 2 балла.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на северо-востоке Афганистана. Эпицентр находился в 41 км к югу от населенного пункта Джурм, в котором проживают около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 188 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Также на северо-востоке Пакистана произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в столице и ряде крупных городов страны.