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На юге Казахстана жители ощутили землетрясение

На юге Казахстана жители ощутили землетрясение Фото: wikimedia
На юге Казахстана 11 января 2024 года жители почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 15 час 20 мин 32 сек (по времени Алматы) зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагался в 856 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

В Шымкенте и Жамбылской области ощутимость составила 2 балла.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на северо-востоке Афганистана. Эпицентр находился в 41 км к югу от населенного пункта Джурм, в котором проживают около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 188 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также на северо-востоке Пакистана произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в столице и ряде крупных городов страны.

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Анастасия Стативкина
Жамбылская область Казахстан Шымкент
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