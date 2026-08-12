Жители Алматы ощутили землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

Сегодня, 12 августа 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

О подземных толчках алматинцы поспешили рассказать в комментариях на сайте EMSC. Примечательно, что ощущения у всех отличаются.

Очень легкая тряска.

Алматы, ощутил легкие толчки.

На 9 этаже в Алматы ощутилось нормально.

Чувствовала толчки на протяжении нескольких секунд.

Качнуло пару раз.

Алматы, 5 этаж, трясло медленно и долго.

Ощутимо и долго качало.

Не почувствовал.

Поскольку облокотилась на стол, почувствовала что, как-будто стол шатается слегка, но люстра почти без движения была. Если бы не стол, то не ощутила бы землетрясение.

Казахстанский национальный центр данных подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что оно произошло в Кыргызстане.

По данным специалистов , магнитуда – 5,2. Очаг располагался в 15 километрах к юго-востоку от села Ак-Туз, 45 километрах к юго-западу от села Кочкорка и 117 километрах к юго-востоку от Бишкека.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана также прокомментировали подземные толчки.

Они были зарегистрированы в 12:14. Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

К счастью, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

10 августа 2026 года в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в Колумбии, погибли по меньшей мере 164 человека, более 880 получили ранения, свыше 3 000 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются, поэтому число жертв может возрасти.

Президент Колумбии объявил в стране режим национального бедствия и чрезвычайного положения. В наиболее пострадавших городах Кали и Перейра для безопасности и предотвращения мародерства вводился комендантский час.