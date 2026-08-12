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События

Жители Алматы ощутили землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:28 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 августа 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

О подземных толчках алматинцы поспешили рассказать в комментариях на сайте EMSC. Примечательно, что ощущения у всех отличаются.

  • Очень легкая тряска.
  • Алматы, ощутил легкие толчки.
  • На 9 этаже в Алматы ощутилось нормально.
  • Чувствовала толчки на протяжении нескольких секунд.
  • Качнуло пару раз.
  • Алматы, 5 этаж, трясло медленно и долго.
  • Ощутимо и долго качало.
  • Не почувствовал.
  • Поскольку облокотилась на стол, почувствовала что, как-будто стол шатается слегка, но люстра почти без движения была. Если бы не стол, то не ощутила бы землетрясение.

Казахстанский национальный центр данных подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что оно произошло в Кыргызстане.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:28

Фото: kndc.kz

По данным специалистов, магнитуда – 5,2. Очаг располагался в 15 километрах к юго-востоку от села Ак-Туз, 45 километрах к юго-западу от села Кочкорка и 117 километрах к юго-востоку от Бишкека.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана также прокомментировали подземные толчки.

Они были зарегистрированы в 12:14. Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

К счастью, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

10 августа 2026 года в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в Колумбии, погибли по меньшей мере 164 человека, более 880 получили ранения, свыше 3 000 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются, поэтому число жертв может возрасти.

Президент Колумбии объявил в стране режим национального бедствия и чрезвычайного положения. В наиболее пострадавших городах Кали и Перейра для безопасности и предотвращения мародерства вводился комендантский час.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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