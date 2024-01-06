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На территории Казахстана зафиксировано землетрясение

Специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 14:26 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположен в 516 км на север от Алматы на территории Казахстана.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.1.
  • Магнитуда MPV: 4.3.
  • Глубина: 15 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.

Также сегодня, 6 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана.

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