На территории Казахстана зафиксировано землетрясение
Специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки произошли в 14:26 по Астане.
Эпицентр землетрясения расположен в 516 км на север от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения: 9.1.
- Магнитуда MPV: 4.3.
- Глубина: 15 км.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.
Также сегодня, 6 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана.
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