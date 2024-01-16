Коротко о важном за день: список по "Нацфонд - детям", обвинение против экс-главы "Атамекена"

ЕНПФ составил список казахстанцев, которые получат средства по проекту "Нацфонд – детям". В Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Главные события 16 января - в подборке Zakon.kz.

ЕНПФ составил список по проекту "Нацфонд - детям"

Об этом во вторник, 16 января 2024 года рассказали в пресс-службе фонда.

Так, деньги получат почти 7 млн детей, в том числе и те, кому в 2024 году исполнится 18 лет. Список сейчас сверяют.

В фонде уточнили, что первые начисления по проекту "Нацфонд – детям" будут произведены в феврале текущего года.

Что будет с Жетыгеном

Власти сообщили, что бывшее село Жетыген, а ныне Алатау, хотят превратить в международный бизнес-хаб.

Как заверяют чиновники, 2050 году здесь появятся современные больницы, школы, новый аэропорт и заводы. До обретения нового статуса здесь проживали 25 тысяч человек. Теперь же в состав города областного значения войдут еще 11 близлежащих сел, это почти 90 тысяч гектаров территории. А население вырастет минимум в два раза. К такой новости жители отнеслись по-разному и поспешили озвучить пожелания.

Также в будущем в Алатау построят 100 медицинских учреждений. Здесь возведут 168 образовательных учреждений, около 200 детсадов. Будет создано 110 тысяч рабочих мест. На 170 проектов выделят 12,5 триллиона тенге. Для их реализации намерены привлекать инвесторов.

В новом городе не будет единого центра. Населенный пункт разделят на четыре зоны. Это гейт-сити, который станет финансово-деловым кластером. Еще один центр сосредоточится на образовании и науке, там возведут вузы и академгородки. Третий пойдет под туризм: построят отели, парки и театры. А четвертый – под производство. Возводить объекты планируют постепенно.

Экс-главу НПП "Атамекен" обвиняют в получении 30 млн долларов от брата Боранбаева

В Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

По делу Мырзахметова проходит родной брат бизнесмена Кайрата Боранбаева – Талгат.

По версии обвинения, Талгат Боранбаев передал Мырзахметову 30 млн долларов за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева.

По словам прокурора, в Стамбуле Мырзахметов, движимый прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, склонил Боранбаева на совершение преступления, указав на необходимость дачи взятки в сумме 30 млн долларов, необходимых якобы для передачи лицам, занимающим ответственные государственные должности и должностным лицам правоохранительных органов.

Главное судебное разбирательство назначено на 22 января на 10:00.

Иностранцы не смогут получить РВП без дактилоскопической регистрации

МВД РК подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан.

Теперь для получения разрешения на временное проживание (РВП) необходимо обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию, либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан и приложить документы в зависимости от цели пребывания.

При оказании государственной услуги необходимо личное присутствие иностранца, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности, либо по приказу юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Для получения РВП иммигрантам, достигшим 16-летнего возраста на территории РК, необходимо обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию либо через портал не позднее 10 календарных дней с момента достижения иммигрантом 16-летнего возраста.

При этом добавлено, что для прохождения дактилоскопической регистрации, иностранцы и лица без гражданства должны обратиться в территориальные органы полиции по месту пребывания.

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Планы Минэнерго

Минэнерго Казахстана раскрыло планы по добыче нефти на 2024 год

По данным пресс-службы ведомства, Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти.

Пожар в кафе Алматы

Во вторник утром пожарные выехали по повышенному рангу на тушение пожара в кафе, расположенного по улице Розыбакиева в Алматы.

Как уточнили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям, горела кровля кафе, была угроза распространения огня на соседние здания.

Из соседнего дома эвакуировали пять человек.

С утра посетителей в заведении не было. Из кафе вынесли семь газовых баллонов.

Пожар удалось локализовать за 18 минут.

В Алматы оштрафовали крупную автозаправку

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии на основании заявления местного ОО "Центр комплексного общественного мониторинга" провел внеплановую проверку заправочной станции ТОО "VIP Trade Company".

В ходе внеплановой проверки установили, что:

на топливно-раздаточном оборудовании АЗС и в фискальном чеке отсутствие информации об экологическом классе бензина;

информационный стенд был в отключенном состоянии;

отсутствие информации на здании АЗС и внутри помещения;

отсутствие декларации о соответствии.

Отмечается, что выявленные факты несоответствия являются нарушением прав потребителей.

Размер штрафа - 310 МРП ( 1 144 520 тенге).

Мир

Около семи взрывов прогремело в районе военной базы и консульства в городе Эрбиль (Иракский Курдистан). Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции. Местные СМИ пишут, что в организации заявили об "уничтожении штаб-квартиры антииранских шпионских и террористических групп". Всего атаке подверглись восемь объектов возле консульства США. Также коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта города.

Интенсивная часть наземного наступления на севере сектора Газа завершилась, а вскоре завершится и в районе Хан-Юнис на юге сектора. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с очередными крайне резкими заявлениями в адрес Южной Кореи. Это произошло вскоре после масштабных артиллерийских учений возле границы и возобновления ракетных испытаний. 16 января, Ким Чен Ын выступил с речью перед Верховным народным собранием КНДР, в которой призвал изменить конституцию страны. По его словам, в главном законе КНДР нужно прописать, что Южная Корея – это "враждебное государство №1".

Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с надвигающимся ураганом Белаль. Циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение. Также известно, что из-за потопа в Порт-Луи уже погиб один человек.

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в кокусе (первичных выборах) Республиканской партии в штате Айова. Это первый штат, где проходит первичное голосование, по итогам которого партия окончательно определит своего кандидата на выборах в ноябре 2024 года. Вместе с тем самый молодой кандидат в президенты США от Республиканской партии, бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, отказался от дальнейшего участия в предвыборной кампании после провала на первых предварительных выборах в штате Айова.

Спорт

16 января хоккейный клуб "Барыс" проведет домашний поединок в рамках КХЛ с уфимской командой "Салават Юлаев" - без пяти игроков основного состава. Список травмированных игроков пополняется с каждым разом. Помимо вратаря Эдварда Паскуале, полевых игроков Романа Старченко, Алихана Асетова и Батырлана Муратова, к ним присоединился американский форвард Джозеф ЛаБейт. Матч между "Барысом" и "Салават Юлаевым" стартует в 19:30 по времени Астаны.

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас возвращается на ринг. Данную новость распространила сама спортсменка в своих соцсетях. По ее словам титульный бой пройдет уже через две недели, а именно 31 января в Баку. Оппонировать Лукас будет боксерша из Пакистана – Рома Юсаф, на счету которой также одно поражение в карьере, как и у Ангелины.

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов заключил контракт с футбольным клубом "Актобе", вернувшись на Родину из Словении, где он выступал за команду "Копер".

Лучшим голкипером в футболе по версии ФИФА стал вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес. А тренером года выбрали Хосепа Гвардиолу. Это стало известно во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023. Вместе с тем Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, но даже не приехал за наградой. Спортсмен удостоился такого звания четвертый раз в своей карьере.

60-летний португальский специалист Жозе Моуринью покинул должность главного тренера футбольного клуба "Рома". Вместе с ним итальянскую команду покидают его помощники. Информацию об увольнении опытного тренера опубликовала пресс-служба ФК "Рома".