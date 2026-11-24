В Восточно-Казахстанской области жители отдаленных и труднодоступных сел начали получать доступ к высокоскоростному интернету, сообщает Zakon.kz.

В этом году в 12 населенных пунктах региона установлено и запущено оборудование спутниковой связи. До конца декабря планируется установить оборудование спутниковой связи еще в четырех населенных пунктах. Это расширит возможности сельских жителей в сфере образования, работы, обмена информацией и дистанционного получения государственных услуг.

Проект реализуется совместно Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО "QMobile" при поддержке Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта "Доступный интернет".

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В мае 2026 года спутниковый интернет подключили в двух селах. Недавно работы завершились еще в 10 населенных пунктах. Установленное оборудование позволяет подключаться к интернету со скоростью до 50 Мбит/с. Радиус покрытия составляет до 100 метров.

Эта инициатива особенно важна для отдаленных сел. Стабильный интернет позволяет жителям получать образование онлайн, работать дистанционно, общаться с близкими и пользоваться государственными услугами не выходя из дома. Работа в рамках национального проекта "Доступный интернет" направлена на развитие цифровой инфраструктуры региона и сокращение цифрового разрыва между городом и селом. Спутниковые технологии позволяют обеспечить отдаленные населенные пункты современными услугами связи, – сообщили в Управлении цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.