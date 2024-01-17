Аслан Саринжипов: Качество образования – это качество преподавателя

Отечественную систему высшего образования довольно часто критикуют как эксперты, так и рядовые казахстанцы. Тем не менее реформы последних лет начинают давать свои положительные результаты.

По мнению исполнительного вице-президента Назарбаев Университета Аслана Саринжипова, государство выбрало верную траекторию развития, приближающую Казахстан к мировой образовательной системе.





– Как вы охарактеризуете качество высшего образования в РК. С одной стороны 136 казахстанских вузов внесены в международный цифровой реестр, с другой – профпригодность выпускников отдельных учебных заведений вызывает сомнение у работодателей?





– Я бы не был столь категоричным: неудовлетворенность работодателя выпускниками – универсальная проблема. Сколько существует институт высшего образования, столько и стоит этот вопрос, который, кстати, характерен не только для Казахстана, но и для России, США, Европы. Почему это происходит? Потому что индустрия бизнеса не стоит на месте, она всегда идет вперед – запросы работодателя априори завышены. Современные реалии требуют от высших учебных заведений гибкости и жизнеспособных учебных программ. Поэтому необходима университетская автономия, а уже конкуренция сделает свое дело: кто-то останется "за бортом" образовательной системы, а кто-то, приняв новые правила игры – будет успевать за изменениями.





Сегодня, в период информационной революции, меняются образовательные технологии – появилась дистанционная форма обучения. Преподаватель, стоящий у доски, уже не является единственным источником информации. У каждого учащегося в кармане лежит смартфон, через который он получает мгновенный доступ к любой информации. Причем, если раньше студенты гуглили ответ на вопрос, то сегодня они получили доступ к нейросетям. Скорость получения сведений увеличилась в разы. Поэтому мы должны давать молодежи не только знания и информацию, мы должны прививать им навыки, способные ориентировать их в современном мире.





В целом, высшее образование в Казахстане не стоит на месте. В том числе, и благодаря импульсу, который дал системе Назарбаев Университет (НУ) и Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ). Другие вузы смотрят, пытаются конкурировать, перенимают опыт, принимают стратегические программы развития. Обратите внимание, КБТУ, Политех, Narxoz внедрили корпоративное управление, наблюдательные советы, коллегиальное принятие управленческих решений.





– Не так давно система высшего образования была подвергнута жесткому аудиту, в результате чего десятки вузов лишились лицензий. Параллельно этому процессу был запущен механизм академической самостоятельности. Чем закончится этот "эксперимент" и была ли в нем необходимость?





– Это вовсе не эксперимент, это постоянный процесс. И ранее плохие вузы закрывались, а хорошие – развивались. В этом и есть суть образовательной эволюции. Думаю, что вполне логично, когда учебное заведение не дает качественного образования, то к его администрации возникают вопросы. Особенно это касается маленьких, "карманных" учреждений. Вполне естественно, если хороший вуз будет получать больше ресурсов. Ну, а академическая самостоятельность дает возможность быстрой адаптации к новым требованиям и технологиям без бюрократических проволочек. Мы выходим из советской системы, когда существовала монополия на содержание образования – государство спускает план, а университеты и институты транслируют его. Теперь каждый отдельный вуз разрабатывает собственный контент и уже студенты, работодатели "голосуют ногами".





– Несмотря на реализацию в стране амбициозного национального проекта "Качественное образование" многие студенты лишены элементарных условий для обучения. Вузы столкнулись с отсутствием общежитий, учебных корпусов, нехваткой учебного и исследовательского оборудования. Как решить инфраструктурные проблемы высших учебных заведений?





– Хорошая университетская инфраструктура – это дорого и затратно. Один из способов решения проблемы – создание образовательных эндаумент-фондов. Привлечение к финансированию учебных заведений меценатов, в том числе, и выпускников, чтобы большие проекты получали дополнительные средства. Механизм состоит в следующем: в учебном заведении организовывают эндаумент-фонд для пожертвований, куда поступают средства от попечителей. Вложенные средства вкладываются в ценные бумаги и в различные финансовые инструменты, приносящие доход. Полученная прибыль направляется на научные разработки, обновление оборудования, привлечение топовых специалистов. Также вуз может использовать средства эндаумента на благотворительность – перспективные студенты, несмотря на свое материальное положение, могут получить качественное образование. Стоит отметить, что регулярный финансовый поток дает возможность образовательной организации инвестировать в свое развитие, а в случае кризиса – избежать негативных последствий.





Однако подобную модель необходимо поддерживать законодательно, тогда будет возможность вкладывать в развитие исследовательской деятельности. Словом, появиться заинтересованность в современных лабораториях, студенческих общежитиях и т. д.





– Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек недавно заявил, что для поддержки университетской науки необходимо создание наукоемких территория по образу и подобию специальных экономических зон. Как вы относитесь к инициативе перебазировать крупные вузы из мегаполисов в города-спутники? Это утопия или осознанная необходимость?





– На примере Назарбаев Университета могу сказать, что изначально образовательная экосистема формировалась, как некий инновационный кластер – симбиоз образования, науки и производства. Сам вуз находится на территории свободной экономической зоны, рядом находится индустриальная зона. То есть, это привилегии и стимулы для крупных корпораций, готовых размещать на базе университета научные и исследовательские подразделения. Уверен, что направление, предложенное министром, выбрано верное.





Главное, чтобы в этом был заинтересован отечественный бизнес. Здесь можно использовать весь потенциал студентов, преподавательского состава, молодых ученных и т. д. Да, пока модель "обкатывается", но тем не менее уже около двадцати казахстанских и международных компаний изъявили желание поработать с нами – остро требуются компетентные программисты, биотехнологи, управленцы.

Что касается студенческих кампусов, то это хорошая международная практика. Допустим, в США существует целая сеть университетов, работающая по принципу "ленд грант". В свое время федеральное правительство предоставило им не финансовую помощь, а выделило землю. Часть территорий вузы сдали в аренду предприятиям, а на полученную прибыль создали собственную инфраструктуру. Если в Казахстане будут сконструированы подобные условия, то, возможно, завтра Google откроет в таком кампусе свое представительство.





– И все же, по вашему мнению, что мешает развитию казахстанского высшего образования. Точнее, "что" или "кто" не дает сделать качественный рывок вперед?





– Качество образования – это качество преподавателя. Какая у вас учебная программа, такой у вас и ученик. Необходимо вкладываться в подготовку профессоров, чтобы они могли вести исследовательскую деятельность. Они должны владеть языками, чтобы читать и писать научные статьи в ведущие международные издания. В первую очередь, нужно поднять уровень педагогического образования, начинать следует со специалистов дошкольного и среднего образования – это краеугольный камень будущего развития. Также нужны хорошие управленцы. В сфере образования высокие менеджерские навыки могут принести стране гораздо больше пользы. Словом, кадры в образовании будут решать все.