События

Казахстанец выиграл 122 млн тенге: денег хватит на две квартиры

Национальной лотереи Сәтті Жұлдыз, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:20 Фото: Сәтті Жұлдыз
Житель Казахстана стал обладателем крупнейшего выигрыша этого года в тиражной лотерее LOTO 6/49 от Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз". По итогам розыгрыша, состоявшегося 22 мая 2026 года, ему достался джекпот в размере более 122 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

За внушительной суммой стоит история шымкентца, который долгие годы шел к своей мечте. Победитель – многодетный отец. Вместе с семьей он много лет жил без собственного жилья и шаг за шагом откладывал деньги на будущую квартиру. К моменту выигрыша ему удалось накопить около 8 миллионов тенге на первоначальный взнос.

В лотереях мужчина участвует уже несколько лет, но последние полгода принимал участие в розыгрышах наиболее активно. Чаще всего он покупал билеты LOTO 6/49 и выбирал цифры вручную. Также участвовал в TeleBingo 5/36.

"В месяц у меня уходило на лотереи где-то 50-60 тыс. тенге. Удавалось выигрывать небольшие призы, однако столь крупная победа выпала впервые. Я очень волнуюсь", – делится переживаниями новоиспеченный миллионер.

На этот раз фортуна оказалась настолько щедрой, что даже спустя несколько дней после розыгрыша он до конца не осознал произошедшее.

"Честно говоря, до сих пор не могу полностью поверить в это везение. У нас пятеро детей, и мы много лет мечтали о своем жилье и постепенно шли к этой цели. Но самостоятельно накопить удалось лишь около 8 миллионов тенге на первоначальный взнос для покупки квартиры. Конечно, этот выигрыш полностью изменит жизнь нашей семьи", – рассказал он.

Полученные средства мужчина намерен направить на покупку собственного дома для своей семьи. Однако на этом его планы не заканчиваются. Часть выигрыша он хочет потратить на приобретение жилья для сестры, которая пока не имеет собственной квартиры. Также мужчина поможет младшим братьям.

"Моя супруга знает, что я участвую в розыгрышах. Но я ей еще не сообщил о таком невероятном выигрыше. Ведь если пересчитать на доллары, это 250 000$. Я не сказал жене сразу, решив сначала, что приеду в "Сәтті Жұлдыз" и удостоверюсь в правдивости происходящего", – откровенничает мужчина.

В Национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" отмечают, что подобные истории регулярно подтверждают: крупные выигрыши находят своих обладателей в разных регионах страны.

На сегодняшний день выигрыш в размере более 122 миллионов тенге является крупнейшим в 2026 году среди тиражных лотерей. При этом абсолютный рекорд в истории казахстанских лотерей был установлен в конце прошлого года. Так, 28 декабря 2025 года участник TeleBingo выиграл рекордные 584 миллиона тенге.

Счастливчик пожелал удачи всем жителям Казахстана, надеясь, что кому-то так же повезет в судьбе.

"Хочу сказать всем участникам: мечтайте, верьте в свою цель, что обязательно выиграете. Участвуйте и надейтесь на выигрыш, что он сегодня-завтра к вам придет", – обратился к будущим победителям счастливчик.

Розыгрыши тиражных лотерей от "Сәтті Жұлдыз" традиционно проходят в прямом эфире и доступны для просмотра на официальных площадках компании.

Уже в это воскресенье у казахстанцев появится шанс побороться за собственную квартиру. Очередной розыгрыш TeleBingo состоится 31 мая 2026 года в 10:00 в прямом эфире телеканала "31 Канал". Главным призом станет квартира.

Напомним, Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" направляет часть средств на социально значимые проекты. По 10% от операционного игрового дохода перечисляется на развитие отечественного спорта и в Общественный фонд "Қазақстан халқына", а также 3% в корпоративный фонд "Фонд развития креативных индустрий".

Партнерский материал.

